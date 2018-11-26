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Лавров: Точка неповернення може бути пройдена

Понеділок, 26 листопада 2018, 10:29

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що поточна конфронтація у відносинах Росії і Заходу не носить фатального характеру, але через нагнітання напруженості біля кордонів РФ "точка неповернення" може бути пройдена.

Таку заяву Лаврова зачитав на Європейському російському форумі в Європарламенті 26 листопада постпред Росії при ЄС Володимир Чижов, повідомляє ТАСС.

"Впевнені, що нинішня конфронтаційність (Росії і Заходу – ред.) не носить фатального характеру. Для цього в європейських столицях повинні відмовитися від геополітичних ігор "з нульовою сумою", і приступити нарешті до виконання взятих на себе в рамках ОБСЄ та Ради Росія-НАТО зобов'язань з формування рівної і неподільної безпеки", - йдеться в заяві Лаврова.

Глава МЗС РФ висловив сподівання, що "здоровий глузд візьме гору", тому що "ми несемо спільну відповідальність за благополучне майбутнє нашого континенту".

"Сьогодні США і низка інших країн Заходу продовжують нагнітати напруженість, в тому числі поблизу російських кордонів. У результаті виникає атмосфера стратегічної напруженості, виникають ситуації, коли "точка неповернення" може бути пройдена", - вважає представник Росії.

Лавров додав, що "безрадісне становище справ в Євроатлантиці – прямий наслідок вузькокорисливої лінії з розширення Північноатлантичного альянсу і створення нових обмежувальних ліній в Європі".

Разом з тим, за його словами, в Росії впевнені в "безальтернативності "капітального ремонту" загальноєвропейського дому в ім'я його миру і процвітання".  

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛавровРосіяСШАЄвропа
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