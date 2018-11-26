Лавров: Точка невозврата может быть пройдена

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что текущая конфронтация в отношениях России и Запада не носит фатального характера, но из-за нагнетания напряженности у границ РФ "точка невозврата" может быть пройдена.

Такое заявление Лаврова зачитал на Европейском русском форуме в Европарламенте 26 ноября постпред России при ЕС Владимир Чижов, сообщает ТАСС.

"Нынешняя конфронтационность (России и Запада – ред.) не носит фатального характера. Для этого в европейских столицах должны отказаться от геополитических игр "с нулевой суммой", и приступить, наконец, к выполнению взятых на себя в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО обязательств по формированию равной и неделимой безопасности", - говорится в заявлении Лаврова.

Глава МИД РФ выразил надежду, что "здравый смысл возьмет верх", потому что "мы несем совместную ответственность за благополучное будущее нашего континента".

"Сегодня США и ряд других государств Запада продолжают нагнетать напряженность, в том числе вблизи российских границ. В результате возникает атмосфера стратегической напряженности, возникают ситуации, когда "точка невозврата" может быть пройдена", - считает представитель России.

Лавров добавил, что "безрадостное положение дел в Евроатлантике – прямо следствие узкокорыстной линии по расширению Североатлантического альянса и создания новых ограничительных линий в Европе".

Вместе с тем, по его словам, в России уверены в "безальтернативности "капитального ремонта" общеевропейского дома во имя его мира и процветания".