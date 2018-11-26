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У Києві троє чоловіків украли кабель урядового зв’язку

Понеділок, 26 листопада 2018, 10:57

Столичні правоохоронці затримали трьох чоловіків за крадіжку кабелю урядового зв’язку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.  

Відзначається, що зловмисників, які тягнули кабель, помітили під час нічного відпрацювання території на вулиці Братиславській.

Правоохоронці затримали чоловіків і викликали слідчо-оперативну групу.

"Зловмисники вирізали 79 метрів кабелю і таким чином нанесли збитків на 162 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні. 

 

Затримані 62-річний киянин та двоє уродженців Чернігівської області, 1994 та 1996 років народження.  

Правоохоронці підозрюють їх у вчиненні 16 аналогічних злочинів.  

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) ККУ.

Чоловікам загрожує до 6 років ув’язнення.

Українська правда
Теми: Київполіція
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