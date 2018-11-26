У Києві троє чоловіків украли кабель урядового зв’язку

Столичні правоохоронці затримали трьох чоловіків за крадіжку кабелю урядового зв’язку.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Відзначається, що зловмисників, які тягнули кабель, помітили під час нічного відпрацювання території на вулиці Братиславській.

Правоохоронці затримали чоловіків і викликали слідчо-оперативну групу.

"Зловмисники вирізали 79 метрів кабелю і таким чином нанесли збитків на 162 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні.

Затримані 62-річний киянин та двоє уродженців Чернігівської області, 1994 та 1996 років народження.

Правоохоронці підозрюють їх у вчиненні 16 аналогічних злочинів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) ККУ.

Чоловікам загрожує до 6 років ув’язнення.