У Києві троє чоловіків украли кабель урядового зв’язку
Столичні правоохоронці затримали трьох чоловіків за крадіжку кабелю урядового зв’язку.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Відзначається, що зловмисників, які тягнули кабель, помітили під час нічного відпрацювання території на вулиці Братиславській.
Правоохоронці затримали чоловіків і викликали слідчо-оперативну групу.
"Зловмисники вирізали 79 метрів кабелю і таким чином нанесли збитків на 162 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні.
Затримані 62-річний киянин та двоє уродженців Чернігівської області, 1994 та 1996 років народження.
Правоохоронці підозрюють їх у вчиненні 16 аналогічних злочинів.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) ККУ.
Чоловікам загрожує до 6 років ув’язнення.