В Киеве трое мужчин украли кабель правительственной связи

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Понедельник, 26 ноября 2018, 11:57

Столичные правоохранители задержали трех мужчин за кражу кабеля правительственной связи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что злоумышленников, которые тянули кабель, заметили во время ночной отработки территории на улице Братиславской.

Правоохранители задержали мужчин и вызвали следственно-оперативную группу.

"Злоумышленники вырезали 79 метров кабеля и таким образом нанесли ущерб на 162 тысячи гривен", - говорится в сообщении. 

 

Задержаны 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 годов рождения.

Правоохранители подозревают их в совершении 16 аналогичных преступлений.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК.

Мужчинам грозит до 6 лет заключения.

Украинская правда
Темы: Киев полиция
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