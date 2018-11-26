В Киеве трое мужчин украли кабель правительственной связи
Понедельник, 26 ноября 2018, 10:57
Столичные правоохранители задержали трех мужчин за кражу кабеля правительственной связи.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что злоумышленников, которые тянули кабель, заметили во время ночной отработки территории на улице Братиславской.
Правоохранители задержали мужчин и вызвали следственно-оперативную группу.
"Злоумышленники вырезали 79 метров кабеля и таким образом нанесли ущерб на 162 тысячи гривен", - говорится в сообщении.
Задержаны 62-летний киевлянин и двое уроженцев Черниговской области, 1994 и 1996 годов рождения.
Правоохранители подозревают их в совершении 16 аналогичных преступлений.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК.
Мужчинам грозит до 6 лет заключения.
Украинская правда