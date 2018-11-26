Помер капітан першого чемпіонського складу "Динамо" Каневський

Легендарний нападник, капітан "першого чемпіонського складу" київського футбольного клубу "Динамо" Віктор Каневський помер у США.

Як інформує прес-служба ФК, він пішов із життя 25 листопада в Брістолі, штат Коннектикут.

3-го жовтня Віктору Ізраїлевичу виповнилося 82 роки.

Віктор Каневський Oleg Yunakov, Wikipedia

Корінний киянин Віктор Каневський з 1960 року був капітаном київського "Динамо", на чолі з ним 1961 року команда виграла чемпіонат СРСР (першою з немосковських).

З 1955-го до 1964 року Каневський провів у складі "біло-синіх" 207 матчів у чемпіонаті та Кубку СРСР, забив 85 м'ячів.

Футболіст Віктор Каневський зробив прорив fcdynamo.kiev.ua

Він був єдиним киянином, який виступав за збірну СРСР на чемпіонаті світу 1962 року.

Тренер В'ячеслав Соловйов і футболіст Віктор Каневський

Після завершення кар'єри футболіста Каневський працював тренером у запорізькому "Металурзі", харківському "Авангарді" ("Металісті"), "Буковині", "Пахтакорі", "Дніпрі", ірпінському "Динамо", "Таврії", юнацькій збірній УРСР.

Віктор Каневський презентує м'яч з автографами "Динамо" космонавту Павлу Поповичу (1962 рік)

У 1987 році він виїхав до США, де і прожив до останніх днів.