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Помер капітан першого чемпіонського складу "Динамо" Каневський

Понеділок, 26 листопада 2018, 13:22

Легендарний нападник, капітан "першого чемпіонського складу" київського футбольного клубу "Динамо" Віктор Каневський помер у США.

Як інформує прес-служба ФК, він пішов із життя 25 листопада в Брістолі, штат Коннектикут.

3-го жовтня Віктору Ізраїлевичу виповнилося 82 роки.

 
Віктор Каневський

Oleg Yunakov, Wikipedia

Корінний киянин Віктор Каневський з 1960 року був капітаном київського "Динамо", на чолі з ним 1961 року команда виграла чемпіонат СРСР (першою з немосковських).

З 1955-го до 1964 року Каневський провів у складі "біло-синіх" 207 матчів у чемпіонаті та Кубку СРСР, забив 85 м'ячів.

Віктор Каневський зробив прорив
Футболіст Віктор Каневський зробив прорив
fcdynamo.kiev.ua

Він був єдиним киянином, який виступав за збірну СРСР на чемпіонаті світу 1962 року.

Тренер В'ячеслав Соловйов і футболіст Віктор Каневський
Тренер В'ячеслав Соловйов і футболіст Віктор Каневський

Після завершення кар'єри футболіста Каневський працював тренером у запорізькому "Металурзі", харківському "Авангарді" ("Металісті"), "Буковині", "Пахтакорі", "Дніпрі", ірпінському "Динамо", "Таврії", юнацькій збірній УРСР.

Віктор Каневський презентує м'яч з автографами
Віктор Каневський презентує м'яч з автографами "Динамо" космонавту Павлу Поповичу (1962 рік)

У 1987 році він виїхав до США, де і прожив до останніх днів.

"Українська правда" у Threads

Теми: спортісторія
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