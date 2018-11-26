Умер капитан первого чемпионского состава "Динамо" Каневский

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Понедельник, 26 ноября 2018, 14:22

Легендарный нападающий, капитан "первого чемпионского состава" киевского футбольного клуба "Динамо" Виктор Каневский умер в США.

Как сообщает пресс-служба ФК, он ушел из жизни 25 ноября в Бристоле, штат Коннектикут.

3 октября Виктору Израилевичу исполнилось 82 года.

Виктор Каневский
Виктор Каневский
OLEG YUNAKOV, WIKIPEDIA

Коренной киевлянин Виктор Каневский с 1960 года был капитаном киевского "Динамо", во главе с ним в 1961 году команда выиграла чемпионат СССР (первой из немосковских).

С 1955-го по 1964 год Каневский провел в составе "бело-синих" 207 матчей в чемпионате и Кубке СССР, забил 85 мячей.

Футболист Виктор Каневский сделал прорыв
Футболист Виктор Каневский сделал прорыв
fcdynamo.kiev.ua

Он был единственным киевлянином, выступавший за сборную СССР на чемпионате мира в 1962 году.

Тренер Вячеслав Соловьев и футболист Виктор Каневский
Тренер Вячеслав Соловьев и футболист Виктор Каневский

После завершения карьеры футболиста Каневский работал тренером в запорожском "Металлурге", харьковском "Авангарде" ("Металлисте"), "Буковине", "Пахтакор", "Днепре", ирпенском "Динамо", "Таврии", юношеской сборной УССР.

Виктор Каневский презентует мяч с автографами
Виктор Каневский презентует мяч с автографами "Динамо" космонавту Павлу Поповичу (1962 год)
fcdynamo.kiev.ua

В 1987 году он уехал в США, где и прожил до последних дней.

Темы: спорт история
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