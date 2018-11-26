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Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ

Понеділок, 26 листопада 2018, 13:56
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, чому офіційний Київ не розриває дипломатичні відносини з країною-агресором.

Про це він заявив у понеділок на брифінгу для журналістів, повідомляє "Європейська правда".

"Ми по факту не маємо дипломатичних відносин. Це формальність, оскільки наші дипломати в Росії за визначенням не можуть здійснювати жодної дипломатичної діяльності у країні-агресорі. Вони виключно зосереджені на тому, щоб допомагати (українцям), у тому числі політичним в’язням. Ми завжди виходили з цієї позиції", - заявив міністр.

Він підкреслив, що у сьогоднішніх умовах перебування на території країни-агресора для українських громадян є небезпечним.

Разом з тим Клімкін визнав, що російські дипломати, які працюють на території України, співпрацюють з російськими спецслужбами.

"Що стосується російських дипломатів тут, то звичайно вони працюють на спецслужби. Ніяких інших функцій у них тут в Україні бути не може", - сказав міністр.

Водночас Клімкін анонсував у зв’язку з цим "ряд заходів", але не став розкривати деталі.

"Ми знаходимось у тісному контакті з нашими друзями і партнерами і подальші кроки безумовно будуть. Очікуйте", - сказав він.

Читайте також Editorial "Європейської правди": "Порошенко має розірвати дипвідносини з Росією. Аргументів проти – не існує".

Європейська правда

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Теми: КлімкінМЗСРосіяВоєнний стан
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