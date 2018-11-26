Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, чому офіційний Київ не розриває дипломатичні відносини з країною-агресором.
Про це він заявив у понеділок на брифінгу для журналістів, повідомляє "Європейська правда".
"Ми по факту не маємо дипломатичних відносин. Це формальність, оскільки наші дипломати в Росії за визначенням не можуть здійснювати жодної дипломатичної діяльності у країні-агресорі. Вони виключно зосереджені на тому, щоб допомагати (українцям), у тому числі політичним в’язням. Ми завжди виходили з цієї позиції", - заявив міністр.
Він підкреслив, що у сьогоднішніх умовах перебування на території країни-агресора для українських громадян є небезпечним.
Разом з тим Клімкін визнав, що російські дипломати, які працюють на території України, співпрацюють з російськими спецслужбами.
"Що стосується російських дипломатів тут, то звичайно вони працюють на спецслужби. Ніяких інших функцій у них тут в Україні бути не може", - сказав міністр.
Водночас Клімкін анонсував у зв’язку з цим "ряд заходів", але не став розкривати деталі.
"Ми знаходимось у тісному контакті з нашими друзями і партнерами і подальші кроки безумовно будуть. Очікуйте", - сказав він.
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