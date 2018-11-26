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Климкин объяснил, почему не нужно разрывать дипотношения с РФ

Понедельник, 26 ноября 2018, 13:56
Климкин объяснил, почему не нужно разрывать дипотношения с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, почему официальный Киев не разрывает дипломатические отношения со страной-агрессором.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге для журналистов, сообщает "Европейская правда".

"Мы по факту не имеем дипломатических отношений. Это формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять никакой дипломатической деятельности в стране-агрессоре. Они исключительно сосредоточены на том, чтобы помогать (украинцам), в том числе политическим заключенным. Мы всегда исходили из этой позиции", - заявил министр.

Он подчеркнул, что в сегодняшних условиях пребывание на территории страны-агрессора для украинских граждан является опасным.

Вместе с тем Климкин признал, что российские дипломаты, работающие на территории Украины, сотрудничают с российскими спецслужбами.

"Что касается российских дипломатов здесь, то обычно они работают на спецслужбы. Никаких других функций у них тут в Украине быть не может", - сказал министр.

В то же время Климкин анонсировал в связи с этим "ряд мер", но не стал раскрывать детали.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими друзьями и партнерами и дальнейшие шаги, безусловно, будут. Ожидайте", - сказал он.

Читайте также Editorial "Европейской правды": "Порошенко должен разорвать дипотношения с Россией. Аргументов против - не существует".

Европейская правда

Темы: КлимкинМИДРосcияВоенное положение
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