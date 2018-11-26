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Депутат Житомирської облради збив на смерть пішохода

Понеділок, 26 листопада 2018, 14:38

Поблизу Житомира депутат Житомирської обласної ради Дмитро Кропачов за кермом автомобіля "Toyota Highlander" на смерть збив 60 річну жінку-пішохода.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у правоохоронних органах.

У поліції області зазначили, що ДТП сталася у суботу близько 19.30 на 5 км автодороги Житомир-Чернівці, у селі Тетерівці.

"Водій автомобіля "Toyota Highlander", 38-річний житомирянин, рухаючись у напрямку обласного центру, вчинив наїзд на пішохода, 60-річну місцеву жительку, яка, ймовірно, йшла перед нерегульованим пішохідним переходом на неосвітленій ділянці дороги", - повідомили у відомстві.

Водночас джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що за кермом автомобіля був місцевий депутат облради Дмитро Кропачов.

Жінка  в результаті події загинула на місці події, а депутата затримали поліцейські. У нього відібрали зразки крові для встановлення стану алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Кропачов депутат фракції ВО "Батьківщина". Директор науково-виробничого підприємства "Кріан-СТ". Член комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяЖитомирДТП
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