Депутат Житомирского облсовета сбил насмерть пешехода

Вблизи Житомира депутат Житомирского областного совета Дмитрий Кропачев за рулем автомобиля "Toyota Highlander" насмерть сбил 60 летнюю женщину-пешехода.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах.

В полиции области отметили, что ДТП произошло в субботу около 19.30 на 5 км автодороги Житомир-Черновцы, в селе Тетеревка.

"Водитель автомобиля "Toyota Highlander", 38-летний житель Житомира, двигаясь в направлении областного центра, совершил наезд на пешехода, 60-летнюю местную жительницу, которая, вероятно, шла перед нерегулируемым пешеходным переходом на неосвещенном участке дороги", - сообщили в ведомстве.

В то же время источники УП в правоохранительных органах сообщили, что за рулем автомобиля был местный депутат облсовета Дмитрий Кропачев.

Женщина в результате происшествия погибла на месте происшествия, а депутата задержали полицейские. У него отобрали образцы крови для установления состояния алкогольного или наркотического опьянения.

По предварительным данным источника, результаты экспертиз не обнаружили в крови Кропачева признаков опьянения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Кропачев депутат фракции ВО "Батькивщина". Директор научно-производственного предприятия "Криан-СТ". Член комиссии областного совета по вопросам бюджета и коммунальной собственности.