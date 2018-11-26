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Москалькова: ФСБ в неділю затримала 24 українських моряки

Понеділок, 26 листопада 2018, 15:27

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що російські спецслужби в неділю затримали 24 українських моряка.

Про це повідомляє в понеділок російський "Інтерфакс".

Вона уточнила, що "їх всього 24 особи" (українські ВМС заявляли, що на затриманих суднах перебувають 23 моряки), пише російське видання.

"Троє моряків перебувають у Першій Керченській лікарні, лікарі не ставлять стан важким, але, безумовно, поранення є поранення, і дуже важливо, щоб їм була надана кваліфікована допомога, і така надається", - стверджує вона.

Як заявила Москалькова, з членами екіпажу проводяться "процесуальні дії, пов'язані з встановленням обставин цієї справи".

Російська сторона продовжує наполягати на тому, що українські моряки порушили кордон РФ.

"Якщо в акваторію заходить військове судно, то це, звичайно, не просто порушення кордону, це суспільно-небезпечне діяння, яке вимагає особливої ​​кваліфікації і розгляду", - зазначила Москалькова.

У свою чергу, голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв вже заявив, що затримані поблизу Керченської протоки члени екіпажів українських військових катерів постануть перед судом.

"Кораблі (ВМС України) доставили до Керчі. Екіпажі арештовані і будуть притягнуті до суду, капітани і особовий склад будуть належним чином покарані", - цитує Бондарева в понеділок його прес-служба.

На думку сенатора, застосування Росією зброї відносно військових кораблів України є "абсолютно правомірним, оскільки вони порушили державний кордон".

"Українська правда" в Threads

Теми: Азовське мореРосіяЗбройні сили
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