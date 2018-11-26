Москалькова: ФСБ в воскресенье задержала 24 украинских моряка

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российские спецслужбы в воскресенье задержали 24 украинских моряка.

Об этом сообщает в понедельник российский "Интерфакс".

Она уточнила, что "их всего 24 человека" (украинские ВМС заявляли, что задержанных судах находятся 23 моряка-ред.) , пише российское издание.

"Трое моряков находятся в первой керченской больнице, врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается", – утверждает она.

Как заявила Москалькова, с членами экипажа проводятся "процессуальные действия, связанные с установлением обстоятельств этого дела".

Российская сторона продолжает настаивать на том, что украинские поряки нарушили границу РФ.

"Если в акваторию заходит военное судно, то это, конечно, не просто нарушение границы, это общественно-опасное деяние, которое требует особой квалификации и разбирательства", - отметила Москалькова.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев уже заявил, что задержанные близ Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом.

"Корабли (ВМС Украины) доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание", – цитирует Бондарева в понедельник его пресс-служба.

По мнению сенатора, применение Россией оружия в отношении военных кораблей Украины абсолютно правомерно, поскольку они нарушили государственную границу.