Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Москалькова: ФСБ в воскресенье задержала 24 украинских моряка

Понедельник, 26 ноября 2018, 15:27

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российские спецслужбы в воскресенье задержали 24 украинских моряка.

Об этом сообщает в понедельник российский "Интерфакс".

Она уточнила, что "их всего 24 человека" (украинские ВМС заявляли, что задержанных судах находятся 23 моряка-ред.) , пише российское издание.

"Трое моряков находятся в Первой Керченской больнице, врачи не ставят состояние тяжелым, но, безусловно, ранение есть ранение, и очень важно, чтобы им была оказана квалифицированная помощь, и таковая оказывается", – утверждает она.

Как заявила Москалькова, с членами экипажа проводятся "процессуальные действия, связанные с установлением обстоятельств этого дела".

Российская сторона продолжает настаивать на том, что украинские моряки нарушили границу РФ.

"Если в акваторию заходит военное судно, то это, конечно, не просто нарушение границы, это общественно-опасное деяние, которое требует особой квалификации и разбирательства", - отметила Москалькова.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев уже заявил, что задержанные близ Керченского пролива члены экипажей украинских военных катеров предстанут перед судом.

"Корабли (ВМС Украины) доставлены в Керчь. Экипажи арестованы и будут преданы суду, капитаны и личный состав понесут должное наказание", – цитирует Бондарева в понедельник его пресс-служба.

По мнению сенатора, применение Россией оружия в отношении военных кораблей Украины абсолютно правомерно, поскольку они нарушили государственную границу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Азовское мореРосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Азовское море
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Россия создает "филиал" Черноморского флота в Мариуполе – ЦНС
На Арабатской стрелке второй день подряд раздаются взрывы
Последние новости
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
Все новости...
Реклама: