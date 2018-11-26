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Партії озвучили свої позиції щодо указу Порошенка про воєнний стан

Понеділок, 26 листопада 2018, 16:21

Введення воєнного стану підтримує більша частина фракцій БПП та "Самопомочі", "Опозиційний блок" виступає категорично проти, інші фракції вимагають внесення змін.

Про такі результати стало відомо після засідання парламентських фракцій у понеділок, передає кореспондент "Української правди".

"Звісно, що голосуватимемо, ми ж фракція президента", – заявив член депутатської фракці БПП Валерій Карпунцов.

У "Самопомочі" пояснили, що не можуть не підтримати вказане рішення, оскільки "постійно вимагали воєнного стану"

"Більшість наших проголосують, кілька людей буде проти", – запевнив УП співрозмовник у фракції.

Категоричною є позиція "опоблоківців" включно з "Опозиційною платформою – "За життя".

"Ми не хочемо допустити, щоб Порошенко перестав бути гарантом Конституції, і став гарантом диктатури", – сказало УП джерело в Опоблоці.

Рішення фракції "Народний фронт" оприлюднив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Леонід Ємець. Воно містить кілька застережень.

"Указ президента про введення воєнного стану підтримати. Передбачити строк дії стану на 30 днів з подальшою пролонгацією ще на 30 за потреби (потрібне буде рішення парламенту). 

Закріпити дату виборів президента 31 березня. Воєнний стан на окремих територіях, а не на всю Україну", – пише Ємець.

Фракція "Батьківщина" вимагає чіткого переліку обмежень прав громадян під час воєнного стану.

Радикальна партія Олега Ляшка на засіданні Ради вимагала консультацій з президентом Петром Порошенко перед розглядом питання.

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко наголошує, що станом на 16:50 у Раді письмово зареєструвалося (тобто фізично присутні) 272 депутата (електронна реєстрація показувала 338 картки -ред).

За словами Лещенка, "деякі нардепи навіть всередині БПП не готові сліпо виконувати сценарій Порошенко про введення воєнного стану. Так, частина депутатів групи УДАР проти такого рішення".

За даними іншого депутата БПП Мустафи Найєма, зараз в парламенті йде обговорення трьох пунктів, за якими можливий компроміс:

- введення воєнного стану не на два місяці, а на один місяць;
- вилучення пункту указу про обмеження прав і свобод громадян;
- і пряме призначення в цьому ж указі дати виборів президента на 31 березня 2019 роки;

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Воєнний станВерховна Рада
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