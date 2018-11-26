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Партии озвучили свои позиции по указу Порошенко о военном положении

Понедельник, 26 ноября 2018, 16:21

Введение военного положения поддерживает большая часть фракций БПП и "Самопомочи", "Оппозиционный блок" выступает категорически против, другие фракции требуют внесения изменений.

О таких результатах стало известно после заседания парламентских фракций в понедельник, передает корреспондент "Украинской правды".

"Конечно, будем голосовать, мы же фракция президента", – заявил член депутатских фракций БПП Валерий Карпунцов.

В "Самопомочи" объяснили, что не могут не поддержать указанное решение, поскольку "постоянно требовали военного положения".

"Большинство наших проголосуют, несколько человек будет против", – заверил УП собеседник во фракции.

Категорической является позиция "оппоблоковцев" включая "Оппозиционную платформу - "За жизнь".

"Мы не хотим допустить, чтобы Порошенко перестал быть гарантом Конституции, и стал гарантом диктатуры", – сказал УП источник в Оппоблоке.

Решение фракции "Народный фронт" обнародовал на своей странице в Facebook народный депутат Леонид Емец. Оно содержит несколько оговорок.

"Указ президента о введении военного положения поддержать. Предусмотреть срок действия положения на 30 дней с последующей пролонгацией еще на 30 при необходимости (нужно будет решение парламента). Закрепить дату выборов президента 31 марта. Военное положение на отдельных территориях, а не на всю Украину", – пишет Емец.

Фракция "Батькивщина" требует четкого перечня ограничений прав граждан во время военного положения.

Радикальная партия Олега Ляшко на заседании Рады требовала консультаций с президентом Петром Порошенко перед рассмотрением вопроса.

Народный депутат от БПП Сергей Лещенко отмечает, что на 16:50 в Раде письменно зарегистрировалось (то есть физически присутствуют) 272 депутата (электронная регистрация показывала 338 карточки ред).

По словам Лещенко, "некоторые нардепы даже внутри БПП не готовы слепо выполнять сценарий Порошенко о введении военного положения. Так, часть депутатов группы УДАР против такого решения".

По данным другого депутата БПП Мустафы Найема, сейчас в парламенте идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс:

- введение военного положения не на два месяца, а на один месяц;
- изъятие пункта указа про ограничение прав и свобод граждан;

- и прямое назначение в этом же указе даты выборов президента на 31 марта 2019 года;

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

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Темы: Военное положениеВерховная Рада
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