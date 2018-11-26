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У столичний ТРЦ кинули димову шашку: людей евакуювали

Понеділок, 26 листопада 2018, 16:42

У київському торговому центрі Ocean Plaza сталося задимлення, людей евакуювали.

Про це 26 листопада повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій Києва.

"Близько 17 години в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, невідомою особою була кинута димова шашка, що призвело до сильного задимлення в приміщенні", - зазначили у відомстві.

Надзвичайники додали, що через дії зловмисника у ТРЦ спрацювала пожежна сигналізація.

"Пожежі не було. Жодна особа не постраждала", - додали в ДСНС.

Водночас dtp.kiev.ua у Facebook повідомляє, що сталася пожежа і всіх евакуювали.

Причиною пожежі у соцмережі назвали те, що "невідомі закидали ТРЦ димовими шашками".

Київ.Оперативний зазначає, що наразі причини таких дій невідомі.

У липні націоналісти фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв’язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування.

Активісти заявляли, що "за чотири роки агресії торгівля з Росією досі не припинена", а сам "Ocean Plaza" належить російському олігарху і другу президента РФ Володимира Путіна, Аркадію Ротенбергу.

Українська правда
Теми: Київпожежа
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