У столичний ТРЦ кинули димову шашку: людей евакуювали
У київському торговому центрі Ocean Plaza сталося задимлення, людей евакуювали.
Про це 26 листопада повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій Києва.
"Близько 17 години в торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, невідомою особою була кинута димова шашка, що призвело до сильного задимлення в приміщенні", - зазначили у відомстві.
Надзвичайники додали, що через дії зловмисника у ТРЦ спрацювала пожежна сигналізація.
"Пожежі не було. Жодна особа не постраждала", - додали в ДСНС.
Водночас dtp.kiev.ua у Facebook повідомляє, що сталася пожежа і всіх евакуювали.
Причиною пожежі у соцмережі назвали те, що "невідомі закидали ТРЦ димовими шашками".
Київ.Оперативний зазначає, що наразі причини таких дій невідомі.
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