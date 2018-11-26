В столичный ТРЦ бросили дымовую шашку: людей эвакуировали

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Понедельник, 26 ноября 2018, 17:42

В киевском торговом центре Ocean Plaza произошло задымление, людей эвакуировали.

Об этом 26 ноября сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Киева.

"Около 17 часов в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, неизвестным лицом была брошена дымовая шашка, что привело к сильному задымлению в помещении", - отметили в ведомстве.

Чрезвычайники добавили, что из-за действий злоумышленника в ТРЦ сработала пожарная сигнализация.

"Пожара не было. Никто не пострадал", - добавили в ГСЧС.

В то же время dtp.kiev.ua в Facebook сообщило, что произошел пожар и всех эвакуировали.

Причиной пожара в соцсети назвали то, что "неизвестные забросали ТРЦ дымовыми шашками".

Киев.Оперативный отмечает, что пока причины таких действий неизвестны.

В июле националисты файерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza", в связи с тем, что там работают российские магазины и заведения питания.

Активисты заявляли, что "за четыре года агрессии торговля с Россией до сих пор не прекращена", а сам "Ocean Plaza" принадлежит российскому олигарху и другу президента РФ Владимира Путина, Аркадию Ротенбергу.

Украинская правда

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Темы: Киев пожар
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