В столичный ТРЦ бросили дымовую шашку: людей эвакуировали
В киевском торговом центре Ocean Plaza произошло задымление, людей эвакуировали.
Об этом 26 ноября сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Киева.
"Около 17 часов в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza, неизвестным лицом была брошена дымовая шашка, что привело к сильному задымлению в помещении", - отметили в ведомстве.
Чрезвычайники добавили, что из-за действий злоумышленника в ТРЦ сработала пожарная сигнализация.
"Пожара не было. Никто не пострадал", - добавили в ГСЧС.
В то же время dtp.kiev.ua в Facebook сообщило, что произошел пожар и всех эвакуировали.
Причиной пожара в соцсети назвали то, что "неизвестные забросали ТРЦ дымовыми шашками".
Киев.Оперативный отмечает, что пока причины таких действий неизвестны.
В июле националисты файерами пикетировали ТЦ "Ocean plaza", в связи с тем, что там работают российские магазины и заведения питания.
Активисты заявляли, что "за четыре года агрессии торговля с Россией до сих пор не прекращена", а сам "Ocean Plaza" принадлежит российскому олигарху и другу президента РФ Владимира Путина, Аркадию Ротенбергу.
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