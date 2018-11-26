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На Україну насувається сніговий циклон

Понеділок, 26 листопада 2018, 17:08

В Україні найближчої доби, 27 листопада, погану погоду визначатиме балканський циклон, що переміщується через південь України у східному напрямку.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У більшості областей у вівторок очікуються складні погодні умови, зокрема, сильний сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, температура вночі та вдень близько 0°.

У південній частині та в Донецькій області вночі сильний, вдень помірний дощ, температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, в північних, Рівненській та Волинській областях вночі, вранці сніг і мокрий сніг, вдень без істотних опадів, температура протягом доби 0-5° морозу.

На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер в Україні північно-східний (у південній частині - південний), 7-12 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у вівторок вночі, вранці сніг, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° морозу.

 

В Україні в середу, 28 листопада, без опадів, лише на півдні та сході невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний і північний, 7-12 м/с, в південній частині пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Зниження температури вночі до 5-10° морозу (в Карпатах до 12-17°), вдень до 1-6° морозу (на Закарпатті близько 0°); в південних, Донецькій та Луганській областях вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

У Криму дощ з мокрим снігом; температура протягом доби 1-6° тепла.

У Києві в середу без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 4-6° морозу.

 

Теми: погода
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