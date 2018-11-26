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На Украину надвигается снежный циклон

Понедельник, 26 ноября 2018, 17:08

В Украине в ближайшие сутки, 27 ноября, ненастную погоду будет определять балканский циклон, перемещающийся через юг Украины в восточном направлении.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

В большинстве областей во вторник ожидаются сложные погодные условия, в частности, сильный снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, температура ночью и днем около 0°.

В южной части и в Донецкой области ночью сильный, днем умеренный дождь, температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в северных, Ровенской и Волынской областях ночью, утром снег и мокрый снег, днем без существенных осадков, температура в течение суток 0-5° мороза.

На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер в Украине северо-восточный (в южной части – южный) , 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве во вторник ночью, утром снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-4° мороза.

 

В Украине в среду, 28 ноября, без осадков, лишь на юге и востоке небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный и северный, 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Снижение температуры ночью до 5-10° мороза (в Карпатах до 12-17°), днем до 1-6° мороза (на Закарпатье около 0°); в южных, Донецкой и Луганской области ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В Крыму дождь с мокрым снегом; температура в течение суток 1-6° тепла.

В Киеве в среду без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 4-6° мороза.

 

Темы: погода
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