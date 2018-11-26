Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Представники країн ЄС у Радбезі ООН закликали РФ звільнити затриманих моряків

Понеділок, 26 листопада 2018, 17:37

Постійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великої Британії в Раді Безпеки ООН у понеділок висловили серйозне занепокоєння у зв’язку з ситуацією в Керченській протоці і закликали РФ звільнити затриманих моряків.

Про це йдеться у спільній заяві постпредів країн, опублікованій постійним представництвом Франції.

"Постійні представники країн-членів Європейського союзу в Раді Безпеки під час неформального обміну думками… під час візиту в Пекін висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з недавньою ескалацією напруги в Азовському морі і в Керченській протоці", - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що постпреди підтвердили повне визнання територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України в рамках її міжнародно визнаних кордонів.

Також постпреди закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі, а також відновити свободу судноплавства у Керченській протоці. Дипломати закликали всіх діяти з граничною стриманістю для негайної деескалації ситуації.

"Затримані українські моряки повинні бути звільнені, а судна передані назад", - йдеться в повідомленні постійних представників.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНАзовське мореРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: