Представники країн ЄС у Радбезі ООН закликали РФ звільнити затриманих моряків

Постійні представники Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції та Великої Британії в Раді Безпеки ООН у понеділок висловили серйозне занепокоєння у зв’язку з ситуацією в Керченській протоці і закликали РФ звільнити затриманих моряків.

Про це йдеться у спільній заяві постпредів країн, опублікованій постійним представництвом Франції.

"Постійні представники країн-членів Європейського союзу в Раді Безпеки під час неформального обміну думками… під час візиту в Пекін висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з недавньою ескалацією напруги в Азовському морі і в Керченській протоці", - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що постпреди підтвердили повне визнання територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України в рамках її міжнародно визнаних кордонів.

Також постпреди закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі, а також відновити свободу судноплавства у Керченській протоці. Дипломати закликали всіх діяти з граничною стриманістю для негайної деескалації ситуації.

"Затримані українські моряки повинні бути звільнені, а судна передані назад", - йдеться в повідомленні постійних представників.

Європейська правда