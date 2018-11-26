Представители стран ЕС в Совбезе ООН призвали РФ освободить задержанных моряков

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Понедельник, 26 ноября 2018, 18:37

Постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН в понедельник выразили серьезное беспокойство в связи с ситуацией в Керченском проливе и призвали РФ освободить задержанных моряков.

Об этом говорится в совместном заявлении постпредов стран, опубликованном постоянным представительством Франции.

"Постоянные представители стран-членов Европейского Союза в Совете Безопасности во время неформального обмена мнениями... во время визита в Пекин выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней эскалацией напряжения в Азовском море и в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Утверждается, что постпреды подтвердили полное признание территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины в рамках ее международно признанных границ.

Также постпреды призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море, а также восстановить свободу судоходства в Керченском проливе. Дипломаты призвали всех действовать с предельной сдержанностью для немедленной деэскалации ситуации.

"Задержанные украинские моряки должны быть освобождены, а корабли переданы обратно", - говорится в сообщении постоянных представителей.

Европейская правда

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Темы: ООН Азовское море Росcия
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