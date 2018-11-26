Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представители стран ЕС в Совбезе ООН призвали РФ освободить задержанных моряков

Понедельник, 26 ноября 2018, 17:37

Постоянные представители Франции, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании в Совете Безопасности ООН в понедельник выразили серьезное беспокойство в связи с ситуацией в Керченском проливе и призвали РФ освободить задержанных моряков.

Об этом говорится в совместном заявлении постпредов стран, опубликованном постоянным представительством Франции.

"Постоянные представители стран-членов Европейского Союза в Совете Безопасности во время неформального обмена мнениями... во время визита в Пекин выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавней эскалацией напряжения в Азовском море и в Керченском проливе", - говорится в сообщении.

Утверждается, что постпреды подтвердили полное признание территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины в рамках ее международно признанных границ.

Также постпреды призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море, а также восстановить свободу судоходства в Керченском проливе. Дипломаты призвали всех действовать с предельной сдержанностью для немедленной деэскалации ситуации.

"Задержанные украинские моряки должны быть освобождены, а корабли переданы обратно", - говорится в сообщении постоянных представителей.

Европейская правда

Темы: ООНАзовское мореРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
ООН
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Последние новости
14:00
Коломойскому уменьшили залог на 300 миллионов
13:57
"Под темными облаками войны": фотография из Украины получила премию года ЮНИСЕФ 2023
13:55
На левом берегу Киева запустили новые трамваи, из-за которых увеличили интервалы движения
13:50
По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГа
13:45
В Росси заметили дроны в небе: ввели план "Ковер" в Калуге
13:41
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
13:32
В Кремле отреагировали на версию о том, что соратник Путина стоит за убийством Пригожина
13:30
Украина вернула 12-летнего сына военного, который более полутора лет жил в оккупации
13:25
"Укрпочта" и Meest обнародовали графики работы на праздники
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
Все новости...
Реклама: