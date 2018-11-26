Рада призначить президентські вибори після голосування за військовий стан - Парубій

8168 переглядів
Понеділок, 26 листопада 2018, 21:27

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляє про досягнення компромісу щодо призначення дати проведення виборів президента на 31 березня 2019 року шляхом прийняття постанови.

Про це він заявив на засіданні парламенту у понеділок.

"Ми знайшли компроміси. Хочу вам повідомити, після голосування за воєнний стан нами буде проголосована постанова про проведення виборів 31 березня 2019 року авторства спікера Верховної Ради", – заявив Парубій.

"Ми знімемо будь-які інтриги", – зазначив спікер.

"Призначити чергові вибори президента України на неділю, 31 березня 2019 року. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття", – сказано в документі.

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Рада призначила президентські вибори на 31 березня 2018 року
У 10 ОБЛАСТЯХ ВВОДЯТЬ ВОЄННИЙ СТАН
Постпред в РБ ООН: Є явна загроза вторгнення і захоплення Маріуполя і Бердянська
ПА ОБСЄ: Росія має повернути кораблі Україні та звільнити моряків
Усі новини
Фото

15 малюнків точно віддзеркалюють, що не так з нашим суспільством

Культура

Екскурсія операми Києва, Львова, Чернівців та Одеси