Рада призначить президентські вибори після голосування за військовий стан - Парубій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляє про досягнення компромісу щодо призначення дати проведення виборів президента на 31 березня 2019 року шляхом прийняття постанови.

Про це він заявив на засіданні парламенту у понеділок.

"Ми знайшли компроміси. Хочу вам повідомити, після голосування за воєнний стан нами буде проголосована постанова про проведення виборів 31 березня 2019 року авторства спікера Верховної Ради", – заявив Парубій.

"Ми знімемо будь-які інтриги", – зазначив спікер.

"Призначити чергові вибори президента України на неділю, 31 березня 2019 року. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття", – сказано в документі.