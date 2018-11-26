Рада назначит выборы президента после голосования за военное положение - Парубий
Понедельник, 26 ноября 2018, 20:27
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет о достижении компромисса о назначении даты проведения выборов президента на 31 марта 2019 года путем принятия постановления.
Об этом он заявил на заседании парламента в понедельник.
"Мы нашли компромиссы. Хочу вам сообщить, после голосования за военное положение нами будет проголосовано постановление о проведении выборов 31 марта 2019 года авторства спикера Верховной Рады", - заявил Парубий.
"Мы снимем любые интриги", - отметил спикер.
"Назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Постановление вступает в силу со дня его принятия ", - сказано в документе.
Валентина Романенко, УП