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Рада назначит выборы президента после голосования за военное положение - Парубий

Понедельник, 26 ноября 2018, 20:27

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет о достижении компромисса о назначении даты проведения выборов президента на 31 марта 2019 года путем принятия постановления.

Об этом он заявил на заседании парламента в понедельник.

"Мы нашли компромиссы. Хочу вам сообщить, после голосования за военное положение нами будет проголосовано постановление о проведении выборов 31 марта 2019 года авторства спикера Верховной Рады", - заявил Парубий.

"Мы снимем любые интриги", - отметил спикер.

"Назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года. Постановление вступает в силу со дня его принятия ", - сказано в документе.

Валентина Романенко, УП
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