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У Європарламенті вбачають в ескалації на Азові загрозу для європейської безпеки

Понеділок, 26 листопада 2018, 22:58

Провідні депутати Європарламенту вважають, що загострення ситуації в Азовському морі може становити загрозу для європейської безпеки і закликають РФ вжити заходи для деескалації.

Про це йдеться у заяві, підписаній шістьма головами комітетів та делегацій Європейського парламенту.

"Ми вимагаємо, щоб Росія поводилася відповідально і негайно вжила заходів для деескалації ситуації, яка потенційно може становити загрозу європейській безпеці та стабільності", - йдеться у заяві.

"Ми очікуємо, що Росія відновить свободу судноплавства в Керченській протоці і закликаємо всі сторони до негайної деескалації ситуації. Будівництво Керченського моста без згоди України вже є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України і призвело до мілітаризації Азовського моря, а також до подальшого загострення конфлікту", - заявили євродепутати.

Окремо парламентарі зазначили, що беруть до уваги сьогоднішні обговорення в Раді стосовно воєнного стану та уважно стежать за пов’язаним із цим розвитком подій.

Європейська правда

Теми: Європарламент
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