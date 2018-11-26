В Европарламенте видят в эскалации на Азове угрозу для европейской безопасности

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Понедельник, 26 ноября 2018, 23:58

Ведущие депутаты Европарламента считают, что обострение ситуации в Азовском море может представлять угрозу для европейской безопасности и призывают РФ принять меры для деэскалации.

Об этом говорится в заявлении, подписанном шестью председателями комитетов и делегаций Европейского парламента.

"Мы требуем, чтобы Россия вела себя ответственно и немедленно приняла меры для деэскалации ситуации, которая потенциально может представлять угрозу европейской безопасности и стабильности", - говорится в заявлении.

"Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу судоходства в Керченском проливе и призываем все стороны к немедленной деэскалации ситуации. Строительство Керченского моста без согласия Украины уже является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и привело к милитаризации Азовского моря, а также к дальнейшему обострению конфликта", - заявили евродепутаты.

Отдельно парламентарии отметили, что принимают во внимание сегодняшние обсуждения в Раде относительно военного положения и внимательно следят за развитием событий.

Европейская правда

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Темы: Европарламент
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