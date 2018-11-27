Космический аппарат NASA успешно приземлился на Марсе
Космический аппарат NASA, разработанный для погружения под поверхность Марса, успешно приземлился на красной планете в понедельник.
Об этом со ссылкой на АР сообщает "Голос Америки".
"Приземлению предшествовало шестимесячное путешествие, во время которого он преодолел 482 миллиона километров, и опасный шестиминутный спуск сквозь атмосферу.
InSight - космический аппарат на трех "ногах". Это девятая попытка NASA приземлиться на Марсе после исследований 1976 года. Все, кроме одной, были успешными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что InSight садился на поверхность Марса со скоростью 8 километров в час, он начал торможение за 125 километров от поверхности. До этого аппарат двигался со скоростью 20 000 километров в час.
В рамках экспедиции аппарат InSight просверлит поверхность вглубь на 5 метров, чтобы измерить внутреннее тепло и отследить возможные землетрясения. Ничего подобного до этого на Марсе не делали.
"Исследуя внутреннюю часть Марса, ученые надеются понять, как скалистые планеты нашей солнечной системы сформировались 4,5 миллиарда лет назад и почему они сформировались столь разными - Марс холодный и сухой, Венера и Меркурий горят, а Земля гостеприимная к жизни", - пишет "Голос Америки".