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Космический аппарат NASA успешно приземлился на Марсе

Вторник, 27 ноября 2018, 00:42

Космический аппарат NASA, разработанный для погружения под поверхность Марса, успешно приземлился на красной планете в понедельник.

Об этом со ссылкой на АР сообщает "Голос Америки".

"Приземлению предшествовало шестимесячное путешествие, во время которого он преодолел 482 миллиона километров, и опасный шестиминутный спуск сквозь атмосферу.

InSight - космический аппарат на трех "ногах". Это девятая попытка NASA приземлиться на Марсе после исследований 1976 года. Все, кроме одной, были успешными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что InSight садился на поверхность Марса со скоростью 8 километров в час, он начал торможение за 125 километров от поверхности. До этого аппарат двигался со скоростью 20 000 километров в час.

В рамках экспедиции аппарат InSight просверлит поверхность вглубь на 5 метров, чтобы измерить внутреннее тепло и отследить возможные землетрясения. Ничего подобного до этого на Марсе не делали.

"Исследуя внутреннюю часть Марса, ученые надеются понять, как скалистые планеты нашей солнечной системы сформировались 4,5 миллиарда лет назад и почему они сформировались столь разными - Марс холодный и сухой, Венера и Меркурий горят, а Земля гостеприимная к жизни", - пишет "Голос Америки".

Темы: космостехнологии
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