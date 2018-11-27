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У Меркель розповіли про дзвінок Путіну через напад РФ на Україну

Вівторок, 27 листопада 2018, 09:02
У Меркель розповіли про дзвінок Путіну через напад РФ на Україну

Німецький канцлер Ангела Меркель зателефонувала російському президенту Владіміру Путіну ввечері 26 листопада.

Про це повідомляє прес-служба німецького уряду.

"У центрі розмови був інцидент у Керченській протоці. Канцлер підкреслила необхідність деескалації та діалогу. Сторони обговорювали варіант аналізу інциденту за участю російських та українських фахівців прикордонної служби. Вони погодилися залишатися в тісному контакті", - розповіли у Меркель.

У президента РФ зазначили, що він "дав оцінку провокаційним діям української сторони, грубому порушенню норм міжнародного права її військовими кораблями".

Путін стверджує, що українські судна "навмисно проігнорували правила мирного проходу в територіальному морі Російської Федерації".

"Виражена серйозна заклопотаність у зв'язку з рішеннями Києва про приведення своїх збройних сил в повну боєготовність і оголошення воєнного стану. Акцентовано, що українське керівництво несе всю повноту відповідальності за створення ще однієї конфліктної ситуації і пов'язані з цим ризики. Все це явно зроблено з урахуванням передвиборної кампанії в Україні", - кажуть у Путіна.

Путін висловив надію, що "Берлін здійснить вплив на українську владу, з тим щоб утримати її від подальших непродуманих кроків".

Також зазначено, що представники російської прикордонної служби "будуть готові дати додаткові пояснення про те, як розвивалися згадані події в районі Керченської протоки".

Нагадаємо, перед Путіним Меркель поговорила з президентом України Петром Порошенком. Перед цим уряд Німеччини заявив, що Росія невиправдано застосувала силу проти українських суден в районі Керченської протоки. Берлін закликав Росію повернути українські кораблі та звільнити захоплених моряків.

Європейська правда

Теми: МеркельПутінУкраїна
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