У Меркель рассказали о звонке Путину из-за нападения РФ на Украину

Немецкий канцлер Ангела Меркель позвонила российскому президенту Владимиру Путину вечером 26 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

"В центре разговора был инцидент в Керченском проливе. Канцлер подчеркнула необходимость деэскалации и диалога. Стороны обсуждали вариант анализа инцидента с участием российских и украинских специалистов пограничной службы. Они согласились оставаться в тесном контакте", - рассказали у Меркель.

У президента РФ отметили, что он "дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями".

Путин утверждает, что украинские суда "намеренно проигнорировали правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации".

"Выражена серьезная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боеготовность и объявлении военного положения. Акцентируется, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно сделано с учетом предвыборной кампании в Украине", - говорят у Путина.

Путин выразил надежду, что "Берлин окажет влияние на украинскую власть, с тем чтобы удержать ее от дальнейших непродуманных шагов".

Также отмечено, что представители российской пограничной службы "будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались упомянутые события в районе Керченского пролива".

Напомним, перед Путиным Меркель поговорила с президентом Украины Петром Порошенко. Перед этим правительство Германии заявило, что Россия неоправданно применила силу против украинских судов в районе Керченского пролива. Берлин призвал Россию вернуть украинские корабли и освободить захваченных моряков.

Европейская правда