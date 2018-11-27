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МОЗ заявляє про "захоплення" Одеського медуніверситету

Вівторок, 27 листопада 2018, 09:47

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що на Юрія Сухіна незаконно покладено виконання обов’язків ректора Одеського Національного медичного університету.

МОЗ повідомляє, що про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань йому стало відомо 21 листопада.

За законом "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" внесення змін до відомостей ЄДР в частині керівника державного підприємства, установи та організації передбачає подання копії розпорядчого акту органу управління про призначення або покладення обов’язків керівника.

МОЗ заявляє, що не видавало наказу про покладення обов’язків ректора Одеського національного медичного університету на Сухіна.

Міністерство юстиції у відповідь на скаргу МОЗу раніше вже скасувало рішення про реєстрацію в ЄДР самопроголошеного керівника Одеського національного медичного університету Сухіна.

"МОЗ вважає внесення запису до ЄДР про Сухіна Ю.В. рейдерським захопленням Одеського національного медичного університету та просить утриматись від опрацювання документів за його підписом", – йдеться в заяві.

Міністерство охорони здоров'я вирішило звернутися до правоохоронних органів з цього приводу.

Теми: МОЗосвітаОдеса
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