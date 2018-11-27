Минздрав заявляет о "захвате" Одесского медуниверситета

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Вторник, 27 ноября 2018, 10:47

Министерство здравоохранения заявляет, что на Юрия Сухина незаконно возложены исполнение обязанностей ректора Одесского Национального медицинского университета.

МОЗ сообщает, что о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований ему стало известно 21 ноября.

По закону "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" внесение изменений в сведения ЕГР в части руководителя государственного предприятия, учреждения и организации предусматривает предоставление копии распорядительного акта органа управления о назначении или возложении обязанностей руководителя.

Минздрав заявляет, что не выдавал приказа о возложении обязанностей ректора Одесского национального медицинского университета на Сухина.

Министерство юстиции в ответ на жалобу МОЗ ранее уже отменило решение о регистрации в ЕГР самопровозглашенного руководителя Одесского национального медицинского университета Сухина.

"Минздрав считает внесения записи в ЕГР о Сухине Ю.В. рейдерским захватом Одесского национального медицинского университета и просит воздержаться от обработки документов за его подписью", – говорится в заявлении.

Министерство здравоохранения решило обратиться в правоохранительные органы по этому поводу.

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Темы: Минздрав образование Одесса
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