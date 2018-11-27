В Україну йде похолодання

У найближчі дні в Україні очікується морозна погода, на півдні та південному сході – мокрий сніг і вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

28 листопада у більшості областей країни сонячно, вночі -6-8, вдень від -2-4 на заході і півночі до -3-5 на північному сході. У Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях сніг або мокрий сніг, вночі -1-3, вдень від 0 до -2, у Криму – дощ, вночі і вдень +3+5.

Як повідомляє синоптик Наталя Діденко, з 28 листопада з припиненням опадів в Україну почне заходити холодніше повітря.

"Уже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірні, а до кінця тижня й міцніші. Завтра вдень в межах України -3-7 градусів. У Києві середа буде без опадів та холодною. Вночі до -5-7, вдень -2-4 градуси", - пише вона у Facebook.

29 листопада на всій території України стане ще холодніше, але опади у вигляді мокрого снігу прогнозують лише в Криму.

На заході, півночі та в центрі вночі до -11, вдень до -5, на сході вночі до -9, вдень до -4, на півдні країни вночі до -6, вдень -1-3. У Криму мокрий сніг, вночі до -4, вдень від 0 до 2 градусів тепла.