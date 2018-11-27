В Украину идет похолодание

В ближайшие дни в Украине ожидается морозная погода, на юге и юго-востоке – мокрый снег и ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

28 ноября в большинстве областей страны солнечно, ночью -6-8, днем ​​от -2-4 на западе и севере до -3-5 на северо-востоке. В Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях снег или мокрый снег, ночью -1-3, днем ​​от 0 до -2, в Крыму – дождь, ночью и днем ​​3 + 5.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, с 28 ноября с прекращением осадков в Украину начнет заходить холодный воздух.

"Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и сильнее. Завтра днем ​​в пределах Украины -3-7 градусов. В Киеве среда будет без осадков и холодной. Ночью -5-7, днем ​​-2-4 градуса", - пишет она в Facebook.

29 ноября на всей территории Украины станет еще холоднее, но осадки в виде мокрого снега прогнозируют только в Крыму.

На западе, севере и в центре ночью до -11, днем ​​до -5, на востоке ночью до -9, днем ​​до -4, на юге страны ночью до -6, днем ​​-1-3. В Крыму мокрый снег, ночью до -4, днем ​​от 0 до 2 градусов тепла.