В Украину идет похолодание
В ближайшие дни в Украине ожидается морозная погода, на юге и юго-востоке – мокрый снег и ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
28 ноября в большинстве областей страны солнечно, ночью -6-8, днем от -2-4 на западе и севере до -3-5 на северо-востоке. В Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях снег или мокрый снег, ночью -1-3, днем от 0 до -2, в Крыму – дождь, ночью и днем 3 + 5.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, с 28 ноября с прекращением осадков в Украину начнет заходить холодный воздух.
"Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и сильнее. Завтра днем в пределах Украины -3-7 градусов. В Киеве среда будет без осадков и холодной. Ночью -5-7, днем -2-4 градуса", - пишет она в Facebook.
29 ноября на всей территории Украины станет еще холоднее, но осадки в виде мокрого снега прогнозируют только в Крыму.
На западе, севере и в центре ночью до -11, днем до -5, на востоке ночью до -9, днем до -4, на юге страны ночью до -6, днем -1-3. В Крыму мокрый снег, ночью до -4, днем от 0 до 2 градусов тепла.
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