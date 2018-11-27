У РФ дітям дали завдання написати татові на фронт. Батьки обурені

Учням четвертих класів в російському Петербурзі задали домашнє завдання написати листа батькові на фронт.

Про це написала мати однієї учениці науковий співробітник Російського інституту історії мистецтв Ольга Федорченко в live journal.

Федорченко повідомила, що таке завдання міститься в підручнику для четвертокласників.

"Завдання з російської мови в 4 класі призвело не те що в ступор, але в стан, при якому ненормативна лексика дуже хотіла зірватися з губ", - повідомила мати дівчинки.

За її словами, вона почула плач дитини, коли та намагалася виконати "завдання".

"Я пішла з'ясовувати, в чому справа. Виявилося, дано завдання: написати листа батькові на фронт .... Це що, ми готуємося до війни?! Робимо заготовки листів рідним?! Навіщо писати нехай навіть уявний лист батькові на фронт?" - обурилася вона.

Лист дочки Федорченко

Федорченко запропонувала іншим батькам перевести завдання в "іронічно-ідіотичну" площину і написати свій варіант.

Російське видання "Meduza" повідомляє, що таке завдання знаходиться в творчому зошиті, що додається до підручника "Літературне читання. 4 клас".

"Зошит з 2011 року випускає видавництво " Просвещение", автор посібника - педагог Тетяна Коті", - повідомили в ЗМІ.

Творчий зошит до підручника "Літературне читання. 4 клас"

До завдання також пропонують використовувати слова і вирази зі "словникової коробки": "Здрастуй", "Дорогий", "Коханий мій", "Я за тобою дуже сумую", "Як там на фронті", "Я допомагаю мамі", "Я тебе дуже-дуже чекаю", "Повертайся з перемогою", "До побачення", "Міцно тебе цілую", "Твій син/дочка".