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В РФ детям задали написать отцу на фронт. Родители возмущены

Вторник, 27 ноября 2018, 11:56

Ученикам четвертых классов в российском Петербурге задали домашнее задание написать письмо отцу на фронт.

Об этом написала мать одной ученицы научный сотрудник Российского института истории искусств Ольга Федорченко в live journal.

Федорченко сообщила, что такое задание содержится в учебнике для четвероклассников.

"Задание по русскому языку в 4 классе привело не то чтобы в ступор, но в состояние, при котором ненормативная лексика очень хотела сорваться с губ", - сообщила мать девочки.

По ее словам, она услышала плачь ребенка, когда та пыталась выполнить "задание".

"Я пошла выяснять в чем дело. Оказалось, дано задание: написать письмо отцу на фронт…. Это что, мы готовимся к войне?! Делаем заготовки писем родным?! Зачем писать пусть даже воображаемое письмо отцу на фронт?" - возмутилась она.

 
Письмо дочери Федорченко

Федорченко предложила другим родителям перевести задание в "ироническо-идиотическую плоскость" и написать свой вариант. 

Российское издание "Meduza" сообщает, что такое задание содержится в творческой тетради, прилагаемой к учебнику "Литературное чтение. 4 класс".

"Тетрадь с 2011 года выпускает издательство "Просвещение", автор пособия —  педагог Татьяна Коти", - сообщили в СМИ.

 
Творческая тетрадь к учебнику "Литературное чтение. 4 класс"
скриншот

К заданию также предлагают использовать слова и выражения из "Словарной коробки": "Здравствуй", "Дорогой", "Любимый мой", "Я о тебе очень скучаю", "Как там на фронте", "Я помогаю маме", "Я тебя очень-очень жду", "Возвращайся с победой", "До свидания", "Крепко тебя целую", "Твой сын/дочь".

Украинская правда

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