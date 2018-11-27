Німецький міністр: Україна має надати докази щодо подій на Азові

Україна повинна надати докази щодо конкретних подій 25 листопада, внаслідок яких Росія захопила українські судна та військових у Азово-Керченській акваторії.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

За її словами, обставини інциденту досі не є повністю зрозумілими, однак критично важливо уникнути ескалації конфлікту.

"Україна має надати докази щодо конкретних подій. Росія повинна забезпечити вільний прохід через водні шляхи, і вона не повинна діяти неспівмірно", - сказала міністр.

При цьому вона закликала Росію відпустити українських моряків та повернути кораблі.

"Питання у повазі до територіальної цілісності та в бажанні не допускати суперечок. Кремль порушив ці правила та принципи за останні роки. У цій нинішній ситуації обидві сторони, Росія та Україна, повинні продемонструвати, що вони активно сприяють деескалації", - додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін заявив про "провокації" з боку української сторони та нібито порушення норм міжнародного права її військовими кораблями, що призвело до інциденту.

Напередодні МЗС України зібрало іноземних послів з приводу нападу Росії на Азові. Їм "по хвилинах" довели, що росіяни атакували українські військові кораблі без жодних на те підстав, оскільки українські моряки свідомо робили все, щоби їх не звинуватили у провокації.

Європейська правда