Немецкий министр: Украина должна предоставить доказательства событий на Азове

Украина должна предоставить доказательства конкретных событий 25 ноября, в результате которых Россия захватила украинские суда и военных в Азово-Керченской акватории.

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.

По ее словам, обстоятельства инцидента до сих пор не полностью ясны, однако критически важно избежать эскалации конфликта.

"Украина должна предоставить доказательства конкретных событий. Россия должна обеспечить свободный проход по водным путям, и она не должна действовать несоизмеримо", - сказала министр.

При этом она призвала Россию отпустить украинских моряков и вернуть корабли.

"Вопрос в уважении территориальной целостности и в желании не допускать споров. Кремль нарушил эти правила и принципы за последние годы. В этой нынешней ситуации обе стороны, Россия и Украина, должны продемонстрировать, что они активно способствуют деэскалации", - добавила фон дер Ляйен.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о "провокациях" со стороны украинской стороны и якобы нарушении норм международного права ее военными кораблями, что привело к инциденту.

Накануне МИД Украины собрал иностранных послов в связи с нападением России на Азове. Им "по минутам" доказали, что русские атаковали украинские военные корабли без всяких на то оснований, поскольку украинские моряки сознательно делали все, чтобы их не обвинили в провокации.

Европейская правда