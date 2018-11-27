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Білоруські прикордонники кажуть, що з Мінська до України не пустили 47 росіян

Вівторок, 27 листопада 2018, 12:24

У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що за останню добу авіарейсами з Києва до Мінську повернули 47 російських громадян, яким нібито відмовлено у в'їзді на територію України.

Про це розповів  офіційний представник ДПК  Білорусі Антон Бичковський, передає "Інтерфакс-Захід" .

За його словами, 12 росіян прибули з Києва в аеропорт Мінська у понеділок, решта - у вівторок, 27 листопада.

"Що стосується цих громадян РФ оформлений прикордонний контроль в аеропорту Мінська, в подальшому вони абсолютно вільні у своїх діях", - зазначив Бичковський.

Він додав, що прикордонні служби України не інформували білоруську сторону про будь-які зміни порядку перетину кордону України іноземними громадянами, у тому числі таких з території Білорусі.

Також представник ДПК Білорусі повідомив, що в наземних пунктах пропуску (автомобільний і залізничний транспорт) "фактів групових повернень громадян Росії на територію Білорусі зараз не фіксується".

Бичковський підкреслив, що "білоруська сторона не проводила додаткових заходів щодо посилення прикордонного режиму на кордоні з Україною".

"Українська правда" звернулася за коментарем до Державної прикордонної служби України.

Теми: БілорусьПрикордонна службаУкраїнаРосія
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