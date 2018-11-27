Белорусские пограничники говорят, что из Минска в Украину не пустили 47 россиян

В Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что за последние сутки авиарейсами из Киева в Минск вернули 47 российских граждан, которым якобы отказано во въезде на территорию Украины.

Об этом рассказал официальный представитель ГПК Беларуси Антон Бычковский, передает "Интерфакс-Запад".

По его словам, 12 россиян прибыли из Киева в аэропорт Минска в понедельник, остальные - во вторник, 27 ноября.

"В отношении этих граждан РФ оформлен пограничный контроль в аэропорту Минска, в дальнейшем они абсолютно вольны в своих действиях", - отметил Бычковский.

Он добавил, что пограничные службы Украины не информировали белорусскую сторону о любых изменениях порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами, в том числе таких с территории Беларуси.

Также представитель ГПК Беларуси сообщил, что в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) "фактов групповых возвратов граждан России на территорию Беларуси сейчас не фиксируется".

Бычковский подчеркнул, что "белорусская сторона не проводила дополнительные меры по усилению пограничного режима на границе с Украиной".

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Государственной пограничной службы Украины.