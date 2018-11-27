Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві евакуювали два залізничні вокзали через дзвінок про замінування

Вівторок, 27 листопада 2018, 12:52

З Центрального та Південного залізничних вокзалів Києва евакуювали персонал та пасажирів у зв’язку з повідомленням про замінювання.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Дзвінок про замінування надійшов до поліції о 12:42.

"Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, правоохоронці перевіряють об’єкти на знаходження небезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що затримок у русі пасажирських поїздів немає.

"Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Бланки замовлень квитків, придбаних через інтернет, пасажири можуть роздрукувати на приміському вокзалі станції Київ-Пасажирський у касах №115, 116", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: КиївУкрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: