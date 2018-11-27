У Києві евакуювали два залізничні вокзали через дзвінок про замінування

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Вівторок, 27 листопада 2018, 13:52

З Центрального та Південного залізничних вокзалів Києва евакуювали персонал та пасажирів у зв’язку з повідомленням про замінювання.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Дзвінок про замінування надійшов до поліції о 12:42.

"Усіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, правоохоронці перевіряють об’єкти на знаходження небезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що затримок у русі пасажирських поїздів немає.

"Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи. Бланки замовлень квитків, придбаних через інтернет, пасажири можуть роздрукувати на приміському вокзалі станції Київ-Пасажирський у касах №115, 116", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: Київ Укрзалізниця
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