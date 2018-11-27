В Киеве эвакуировали два железнодорожных вокзала из-за звонка о заминировании
Вторник, 27 ноября 2018, 12:52
С Центрального и Южного железнодорожных вокзалов Киева эвакуировали персонал и пассажиров в связи с сообщением о заминировании.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Звонок о минировании поступил в полицию в 12:42.
"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали, правоохранители проверяют объекты на опасные предметы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержек в движении пассажирских поездов нет.
"Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы. Бланки заказов билетов, приобретенных через интернет, пассажиры могут распечатать на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский в кассах №115, 116", - говорится в сообщении.
Украинская правда