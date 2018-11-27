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У Міноборони почав працювати стратегічний радник із США

Вівторок, 27 листопада 2018, 16:13

Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч із новопризначеним стратегічним радником від Сполучених Штатів Америки Кітом Дейтоном та обговорив з ним питання реформи оборонному відомстві та інші питання.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що Дейтон розпочинає роботу в Міністерстві оборони та Генеральному штабі ЗСУ.

За словами Дейтона, він обізнаний з культурою України та "викликами, які стоять перед нею на шляху до впровадження принципів та стандартів Альянсу".

 
 

Повідомляється, що він пообіцяв допомагати в цьому.

 

"Я буду дуже відданий справі та прагну знайти саме українське рішення для впровадження цих норм. Я тут і буду тут з вами, щоб розуміти та почути, що потрібно вам шляхом проведення постійних зустрічей, консультацій, налагодження діалогу та після аналізу ситуації", - зазначив американський радник.

За даними міноборони,Дейтон має великий досвід роботи в регіоні, а також є директором Європейського центру дослідження проблем безпеки Джорджа С. Маршалла.

Українська правда
Теми: МіноборониСША
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