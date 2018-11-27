В Минобороны начал работать стратегический советник из США

5868 просмотров
Вторник, 27 ноября 2018, 17:13

Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с новым стратегическим советником от Соединенных Штатов Америки Китом Дейтоном и обсудил с ним вопросы реформы в оборонном ведомстве и другие вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Дейтон начинает работу в Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ.

По словам Дейтона, он знаком с культурой Украины и "вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов Альянса".

 
 

Сообщается, что он пообещал помогать в этом.

 

"Я буду очень предан делу и хочу найти именно украинское решение для внедрения этих норм. Я здесь и буду здесь с вами, чтобы понимать и услышать, что нужно вам путем проведения постоянных встреч, консультаций, налаживания диалога и после анализа ситуации", - отметил американский советник.

По данным Минобороны, Дейтон имеет большой опыт работы в регионе, а также является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа С. Маршалла.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Минобороны США
powered by lun.ua
По теме
Минобороны: Связи с захваченными Россией моряками нет 26 ноября 2018, 15:15
России напомнили, что Украина имеет полное право на Азов, а действия РФ - акт агрессии 25 ноября 2018, 16:59
Эксперты показали, как снижалась боеспособность Украины до 2014 года 21 ноября 2018, 15:01
Все новости
Главные новости
Оккупанты начали арестовывать украинских моряков
Парубий рассказал, когда начнет действовать военное положение
Всемирный банк может предоставить Украине фингарантий на 750 миллионов долларов
Украинская "дочка" российского "ВТБ банка" – банкрот
Все новости
интервью

Французский писатель: Человек никогда не живет так полно, как между двумя драмами

здоровье

13 причин, почему быть "ночной совой" – вредно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів