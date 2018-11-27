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В Минобороны начал работать стратегический советник из США

Вторник, 27 ноября 2018, 16:13

Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с новым стратегическим советником от Соединенных Штатов Америки Китом Дейтоном и обсудил с ним вопросы реформы в оборонном ведомстве и другие вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Дейтон начинает работу в Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ.

По словам Дейтона, он знаком с культурой Украины и "вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов Альянса".

 
 

Сообщается, что он пообещал помогать в этом.

 

"Я буду очень предан делу и хочу найти именно украинское решение для внедрения этих норм. Я здесь и буду здесь с вами, чтобы понимать и услышать, что нужно вам путем проведения постоянных встреч, консультаций, налаживания диалога и после анализа ситуации", - отметил американский советник.

По данным Минобороны, Дейтон имеет большой опыт работы в регионе, а также является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа С. Маршалла.

Украинская правда
Темы: МинобороныСША
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