В Минобороны начал работать стратегический советник из США

Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с новым стратегическим советником от Соединенных Штатов Америки Китом Дейтоном и обсудил с ним вопросы реформы в оборонном ведомстве и другие вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Дейтон начинает работу в Министерстве обороны и Генеральном штабе ВСУ.

По словам Дейтона, он знаком с культурой Украины и "вызовами, которые стоят перед ней на пути внедрения принципов и стандартов Альянса".

Сообщается, что он пообещал помогать в этом.

"Я буду очень предан делу и хочу найти именно украинское решение для внедрения этих норм. Я здесь и буду здесь с вами, чтобы понимать и услышать, что нужно вам путем проведения постоянных встреч, консультаций, налаживания диалога и после анализа ситуации", - отметил американский советник.

По данным Минобороны, Дейтон имеет большой опыт работы в регионе, а также является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа С. Маршалла.