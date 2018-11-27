Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Євродепутат: після агресії РФ на морі "Північний потік-2" має бути заборонений

Вівторок, 27 листопада 2018, 17:58

Російська агресія у Азово-Керченській акваторії потребує консолідованої відповіді від Європейського Союзу, включаючи розширення санкцій проти РФ та заборону газопроводу "Північний потік-2".

Таке переконання висловив співголова парламентського Комітету асоціації ЄС-Україна Даріуш Розатті під час слухань у рамках відзначення 5-ї річниці Революції гідності, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Має бути надісланий потужний сигнал, що Європейський Союз не може прийняти таку поведінку. І що це має наслідки. Санкції мають бути продовжені. Як пропонувалося, вони мають бути поширені на всіх людей, які несуть відповідальність за накази, що віддавалися для початку провокації в Азовському морі, аж до найвищої ланки командування", - зауважив європейський політик.

Розатті також наголосив на необхідності подальших економічних санкцій. "Наприклад, остаточно заборонити проект "Північний потік-2". Ми маємо зробити напевно, щоб президент Путін заплатив високу ціну за такі дії. Якщо він не заплатить таку ціну, якщо він бачитиме, що наша відповідь і реакція є м’якою або хиткою, це лише спонукатиме його до більшої агресії", - заявив євродепутат.

Він зауважив, що ЄС має координувати свої дії з НАТО, тому що події, які розгортаються поряд із кордонами Євросоюзу, становлять загрозу для європейської безпеки.

Європейська правда

Теми: газсанкціїРосіяЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
газ
12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
05:17
У Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено, від уламків постраждало 23 людини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
Усі новини...
Реклама: