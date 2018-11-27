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Евродепутат: после агрессии РФ на море "Северный поток-2" должен быть запрещен

Вторник, 27 ноября 2018, 17:58

Российская агрессия в Азово-Керченской акватории требует консолидированного ответа от Европейского Союза, включая расширение санкций против РФ и запрет газопровода "Северный поток-2".

Такое убеждение высказал сопредседатель Комитета ассоциации ЕС-Украина Дариуш Розатти во время слушаний в честь 5-й годовщины Революции достоинства, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Должен быть направлен мощный сигнал, что Европейский Союз не может принять такое поведение. И что это будет иметь последствия. Санкции должны быть продолжены. Как предлагалось, они должны быть распространены на всех людей, которые несут ответственность за приказы, отдававшиеся для начала провокации в Азовском море, вплоть до высшего звена командования", - отметил европейский политик.

Розатти также отметил необходимость дальнейших экономических санкций. "Например, окончательно запретить проект "Северный поток-2". Мы должны сделать наверняка, чтобы президент Путин заплатил высокую цену за такие действия. Если он не заплатит такую ​​цену, если он будет видеть, что наш ответ и реакция является мягкой или неустойчивой, это лишь подтолкнет его к большей агрессии", - заявил евродепутат.

Он отметил, что ЕС должен координировать свои действия с НАТО, потому что события, которые разворачиваются рядом с границами Евросоюза, представляют угрозу для европейской безопасности.

Европейская правда

Темы: газсанкцииРосcияЕвропа
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