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Штат Алабама визнав Голодомор геноцидом українців

Вівторок, 27 листопада 2018, 18:42

Американський штат Алабама визнав трагедію Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це йдеться в повідомленні Посольства України в США у Facebook.

"Штат Алабама визначає Голодомор 1933-1932 років в Україні геноцидом. І стає 21-м американським штатом, який офіційно приєднується до вшанування пам'яті жертв цієї трагедії", - йдеться в повідомленні.

Посольство опублікувало також копію відповідної прокламації губернатора штату.

"Я, губернатор штату Алабама Кей Айві, цим документом проголошую 24 листопада 2018 року днем пам'яті Голодомору українського народу в штаті Алабама", - йдеться у документі.

Раніше посол України у США Валерій Чалий стикнувся з масованою атакою пранкерів, що телефонують політикам від його імені.

Зокрема, нібито від його імені призначалися розмови з губернаторами американських штатів. Під час розмови "посол" просив губернаторів відкласти питання визнання Голодомору геноцидом на невизначений термін.

Європейська правда

Теми: голодоморСША
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