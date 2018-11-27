Штат Алабама визнав Голодомор геноцидом українців

696 переглядів
Вівторок, 27 листопада 2018, 19:42

Американський штат Алабама визнав трагедію Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це йдеться в повідомленні Посольства України в США у Facebook.

"Штат Алабама визначає Голодомор 1933-1932 років в Україні геноцидом. І стає 21-м американським штатом, який офіційно приєднується до вшанування пам'яті жертв цієї трагедії", - йдеться в повідомленні.

Посольство опублікувало також копію відповідної прокламації губернатора штату.

"Я, губернатор штату Алабама Кей Айві, цим документом проголошую 24 листопада 2018 року днем пам'яті Голодомору українського народу в штаті Алабама", - йдеться у документі.

Раніше посол України у США Валерій Чалий стикнувся з масованою атакою пранкерів, що телефонують політикам від його імені.

Зокрема, нібито від його імені призначалися розмови з губернаторами американських штатів. Під час розмови "посол" просив губернаторів відкласти питання визнання Голодомору геноцидом на невизначений термін.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: голодомор США
powered by lun.ua
По темі
МЗС РФ відмовилося визнати Голодомор виключно геноцидом українців 25 листопада 2018, 06:29
Історія, з якої випадає варварське вбивство голодом мільйонів людей, – неповноцінна, а тому небезпечна 24 листопада 2018, 16:00
Ми всі травмовані. Здолати травми Голодомору, чи зникнути? 24 листопада 2018, 14:00
Усі новини
Головні новини
Воєнний стан має запобігти повномасштабному вторгненню РФ – Порошенко
Силовики затримали киянина, причетного до спроби підпалити Андріївську церкву
Окупанти заарештували 12 українських моряків
Парубій розповів, коли почне діяти воєнний стан
Усі новини
Освіта

Вступ-2019: що вимагатимуть для вступу на медиків

думка

Коли купувати дитині смартфон?