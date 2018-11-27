Штат Алабама признал Голодомор геноцидом украинцев

Американский штат Алабама признал трагедию Голодомора 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

"Штат Алабама определяет Голодомор 1933-1932 годов в Украине геноцидом. И становится 21-м американским штатом, который официально присоединяется к чествованию памяти жертв этой трагедии", - говорится в сообщении.

Посольство опубликовало также копию соответствующей прокламации губернатора штата Кей Айви.

"Я, губернатор штата Алабама Кей Айви, этим документом провозглашаю 24 ноября 2018 года днем ​​памяти Голодомора украинского народа в штате Алабама", - говорится в документе.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый столкнулся с массированной атакой пранкеров, которые звонили политикам от его имени.

В частности, якобы от его имени были назначены разговоры с губернаторами американских штатов. Во время разговора "посол" просил губернаторов отложить вопрос признания Голодомора геноцидом на неопределенный срок.

Европейска правда