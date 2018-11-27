У Порошенка відхрестилися від білбордів з ім'ям президента
В Адміністрації президента не знають, хто поширює рекламу з використанням гасла "Армія! Мова! Віра!" та імені і прізвища президента.
Про це з посиланням на відповідь прес-служби АП, повідомляють "Українські новини".
"За інформацією, наданою Державним управлінням справами, оплата послуг з підготовки та розміщення зображень і звернень з підписом президента України Петра Порошенка на носіях зовнішньої реклами не здійснювалася", - йдеться у відповіді АП.
Ніякої іншої інформації щодо організації, що займається розміщенням реклами, а також умов цих розміщень, відповідь АП не містить.
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