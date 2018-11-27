В АП кажуть, що держава не платила за білборди з ім'ям президента
Вівторок, 27 листопада 2018, 22:47
Державне управління справами не оплачувало рекламу з використанням гасла "Армія! Мова! Віра!" та імені і прізвища президента.
Про це з посиланням на відповідь прес-служби АП, повідомляють "Українські новини".
"За інформацією, наданою Державним управлінням справами, оплата послуг з підготовки та розміщення зображень і звернень з підписом президента України Петра Порошенка на носіях зовнішньої реклами не здійснювалася", - йдеться у відповіді АП.
Ніякої іншої інформації щодо організації, що займається розміщенням реклами, а також умов цих розміщень, відповідь АП не містить.