В Адміністрації президента не знають, хто поширює рекламу з використанням гасла "Армія! Мова! Віра!" та імені і прізвища президента.

Про це з посиланням на відповідь прес-служби АП, повідомляють "Українські новини".

"За інформацією, наданою Державним управлінням справами, оплата послуг з підготовки та розміщення зображень і звернень з підписом президента України Петра Порошенка на носіях зовнішньої реклами не здійснювалася", - йдеться у відповіді АП.

Ніякої іншої інформації щодо організації, що займається розміщенням реклами, а також умов цих розміщень, відповідь АП не містить.