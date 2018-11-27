В АП говорят, что государство не платило за билборды с именем президента
Вторник, 27 ноября 2018, 22:47
Государственное управление делами не оплачивало рекламу с использованием лозунга "Армия! Язык! Вера!" и имени и фамилии президента.
Об этом со ссылкой на ответ пресс-службы АП, сообщают "Украинские новости".
"По информации, предоставленной Государственным управлением делами, оплата услуг по подготовке и размещению изображений и обращений с подписью президента Украины Петра Порошенко на носителях внешней рекламы не осуществлялась", - говорится в ответе АП.
Никакой другой информации относительно организации, занимающейся размещением рекламы, а также условий этих размещений, ответ АП не содержит.