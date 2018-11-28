"Шахтар" в останній момент переміг німецький "Гоффенгайм" у 5 турі Ліги Чемпіонів

Донецький "Шахтар" у матчі 5 туру Ліги Чемпіонів на виїзді здолав німецький "Гоффенгайм".

Матч закінчився з рахунком 3:2.

У першому таймі цього поєдинку обидві команди продемонстрували майже 100% реалізацію моментів, забивши чотири голи.

На 13-й хвилині матчу Ісмаїлі після пасу Тайсона пробив воротаря "Гоффенгайма" - 1:0. Через хвилину вже Тайсон після обрізки німців в центрі поля вийшов сам на сам з Олівером Бауманном і переграв воротаря господарів - 2:0.

Німецька команда доволі швидко відіграла один м`яч, коли після удару Андрєя Крамаріча м`яч влучив у штангу і залетів у ворота - 2:1. На 40-й хвилині "Гоффенгайм" зрівнює рахунок. Стівен Цубер з метрів 11-ти пробив головою у кут воріт, скориставшись помилкою на виході Андрія П`ятова.

На старті другого тайму господарі поля були активніше в атаці і мали кілька моментів, щоб вийти вперед. На 60-й хвилині головний арбітр матчу вилучив за друге попередження Адама Салаї. Втім у меншості німецька команда заграла ще більш активно. На 69-й хвилині після удару Цубера м`яч влучає в поперечку воріт. На 79-й та 81-й хвилині двічі з вигідних позицій не влучає в рамку воріт Ріс Нельсон, і тут двічі щастить "гірникам".

На 82-й хвилині вже контрвипад "Шахтаря" і після удару Тайсона "Гоффенгайм" рятує штанга воріт, а повторний удар Ісмаїлі відбиває Бауманн. На 90-й хвилині ще один шанс в "Шахтаря", коли після удару Майкона м`яч знову влучає в штангу воріт. Але в доданий арбітром час донецькам команда дотиснула німців. Ісмаїлі з флангу прострілив у центр штрафного на Тайсона, який спокійно розвернувся і пробив у кут воріт - 3:2.

В іншому матчі групи F "Ліон" та "Манчестер Сіті" зіграли унічию з рахунком 2:2. Після 5 турів "Манчестер Сіті" з 10 очками очолює групу. В "Ліона" стало сім пунктів та п`ять очок в "Щахтаря". На останньому місці "Гоффенгайм" з трьома пунктами. Для виходу в плей-офф "Шахтарю" в останньому матчі групового турніру у Харкові необхідно перемагати "Ліон".

Інші матчі 5 туру Ліги чемпіонів за вівторок, 27 листопада, завершилися з такими результатами: "АЕК" - "Аякс" 0:2, "Баварія" - "Бенфіка" 5:1, ЦСКА - "Вікторія Пльзень" - 1:2, "Рома" - "Реал" - 0:2, "Ювентус" - "Валенсія" 1:0, "МЮ" - "Янг Бойз" 1:0.

Микола Аврамчук, для УП