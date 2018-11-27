Командир захопленого РФ катера "Бердянськ" відмовився давати "свідчення" ФСБ

Командир малого броньованого артилерійського катеру Військово-морських сил ЗС України "Бердянськ" старший лейтенант Роман Мокряк відмовився відповідати на питання співробітників російського ФСБ та "зізнатись" на відео в не вчинених ним злочинах.

Про це з посиланням на видання "Думская" повідомляє Український мілітарний портал.

Видання отримало цю інформацію від правозахисників, що займаються правовою підтримкою полонених в окупованому Криму.

"Він відмінний офіцер та смілива людина. Послав чекістів за відомою адресою", – розказав співбесідник видання.

Під час штурму катер під командуванням Мокряка був ушкоджений росіянами, в наслідок чого майже вся команда катера отримала поранення та не змогла чинити опір агресору.

Роман Мокряк народився у 1986 році в Кіровоградській області. Починав службу у Севастополі на підводному човні "Запоріжжя". Після окупації Криму залишився вірним присязі та продовжив службу на ракетному катері "Прилуки".

У 2016 році прийняв під командування найновіший тоді броньований артилерійський катер з бортовим номером U175, який згодом отримав ім’я "Бердянськ".