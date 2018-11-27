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Командир захваченного РФ катера "Бердянск" отказался давать "показания" ФСБ

Вторник, 27 ноября 2018, 23:57
Командир захваченного РФ катера Бердянск отказался давать показания ФСБ

Командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС ВС Украины "Бердянск" старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников российского ФСБ и "признаться" на видео в не совершенных им преступлениях.

Об этом со ссылкой на издание "Думская" сообщает Украинский милитаристский портал.

Издание получило эту информацию от правозащитников, занимающихся правовой поддержкой пленных в оккупированном Крыму.

 

"Он отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу ", - рассказал собеседник издания.

Во время штурма катер под командованием Мокряка был поврежден россиянами, в результате чего почти вся команда катера получили ранения и не смогла сопротивляться агрессору.

 

Роман Мокряк родился в 1986 году в Кировоградской области. Начинал службу в Севастополе на подводной лодке "Запорожье". После оккупации Крыма остался верен присяге и продолжил службу на ракетном катере "Прилуки".

В 2016 году принял под командование самый новый на то время бронированный артиллерийский катер с бортовым номером U175, который впоследствии получил имя "Бердянск".

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеАзовское мореРосcия
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